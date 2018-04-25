Комментатор Орлов: Каррера — ещё не состоявшийся тренер

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера не справляется с работой в нынешнем сезоне.

«Я продолжаю утверждать, что Каррера — это ещё не состоявшийся тренер. Он же сейчас потерял команду», — приводит слова Орлова «Чемпионат» со ссылкой на «ГСО Live».

Комментатор также рассказал, как могло это произойти.

«Футболисты же все на хороших зарплатах, а не выполняют задания, особенно игроки обороны. Неровно играет Квинси Промес, не очень себя утруждает игрой у своих ворот. Это тренерская работа», — добавил Орлов.

Ранее известный советский футболист Евгений Ловчев выразил мнение, что поражения «Спартака» от «Тосно» в Кубке России и от «Ахмата» в рамках Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) не связаны с желанием игроков команды приблизить отставку итальянского специалиста Массимо Карреры с должности главного тренера.