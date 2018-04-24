Эксперт: разговоры о том, что футболисты «Спартака» «плавят» Карреру, — полная ерунда

Известный советский и российский футболист Евгений Ловчев выразил мнение, что поражения «Спартака» от «Тосно» в Кубке России и от «Ахмата» в рамках Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) не связаны с желанием игроков команды приблизить отставку итальянского специалиста Массимо Карреры с должности главного тренера.

«Разговоры о том, что игроки «плавят» Карреру, — полная ерунда. У всех команд бывают неудачные периоды. «Спартак» попал именно в такой период. И здесь важно, как команда и тренер из таких ситуаций выходят. Вчера тебя все любили, а сегодня проклинают», — цитирует эксперта «Советский спорт».

По словам Ловчева, основная проблема Карреры состоит в том, что он не стремится менять тактический рисунок игры «Спартака».

«Я не раз говорил, что у «Спартака» нет поставленной игры, а также — что у команды лучшая атака. Но от того, что ты выпустишь не двух, а четырёх форвардов, атакующая мощь команды не прибавится, если не поставлена командная игра. Тогда эти хорошие нападающие не будут использоваться на всю силу их потенциала», — добавил он.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Спартака» выразил поддержку Каррере.