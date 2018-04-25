Видеообзор полуфинального матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рома»

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В первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» на своём поле разгромил итальянскую «Рому» со счётом 5:2.

Голевыми дублями в составе победителей отметились нападающие Мохамед Салах и Роберто Фирмино. Ещё один мяч себе в актив записал форвард Садио Мане.

Видеообзор поединка доступен на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее сообщалось, что дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Рому» в полуфинале ЛЧ.

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