Видеообзор полуфинального матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рома»
Голевыми дублями в составе победителей отметились нападающие Мохамед Салах и Роберто Фирмино. Ещё один мяч себе в актив записал форвард Садио Мане.
Видеообзор поединка доступен на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Enjoy all seven goals from Anfield!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 24 апреля 2018 г.
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Ранее сообщалось, что дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Рому» в полуфинале ЛЧ.