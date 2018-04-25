Шарапова выпадет из топ-50 рейтинга WTA после поражения на турнире в Штутгарте

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Поражение в матче первого круга престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте от француженки Каролин Гарсии существенно повлияет на позиции россиянки Марии Шараповой в мировом рейтинге организации.

Как сообщает BBC, Шарапова, в предыдущей версии рейтинга WTA располагавшаяся на 41-й позиции, по окончании турнира выпадет из топ-50, поскольку ей не удалось защитить очки, набранные в Штутгарте в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Шарапова довольна сотрудничеством со шведским тренером Томасом Хогстедтом, несмотря на поражение в Штутгарте.

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