Известный футболист призвал вручить Салаху «Золотой мяч»

Известный в прошлом валлийский футболист, а ныне комментатор Робби Сэвидж призвал вручить «Золотой мяч» нападающему английского «Ливерпуля» Мохамеду Салаху после того, как египтянин оформил голевой дубль в ворота итальянской «Ромы» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Вручите Салаху «Золотой мяч». Он действительно настолько хорош. Забудьте о том, что недавно Мохамед был признан футболистом года в Англии, просто отдайте ему «Золотой мяч», — цитирует эксперта BBC. Ранее сообщалось, что дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Рому» в полуфинале ЛЧ.