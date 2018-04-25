Известный футболист призвал вручить Салаху «Золотой мяч»

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Известный в прошлом валлийский футболист, а ныне комментатор Робби Сэвидж призвал вручить «Золотой мяч» нападающему английского «Ливерпуля» Мохамеду Салаху после того, как египтянин оформил голевой дубль в ворота итальянской «Ромы» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Вручите Салаху «Золотой мяч». Он действительно настолько хорош. Забудьте о том, что недавно Мохамед был признан футболистом года в Англии, просто отдайте ему «Золотой мяч», — цитирует эксперта BBC.

Ранее сообщалось, что дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Рому» в полуфинале ЛЧ.

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