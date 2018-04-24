Бычкова о поражении Шараповой на турнире в Штутгарте: нужно не забывать, что ей уже 31 год
«Нужно не забывать, что Шараповой уже 31 год. Не надо её сравнивать с Сереной Уильямс, ведь американка такая одна на весь мир. У Маши высокий рост, и это тоже накладывает свой отпечаток. Чем спортсмен выше, тем сложнее ему возвращаться в большой спорт, тем труднее проходит его реабилитация. Можно долго ждать и надеяться на возвращение Маши, но ситуацию изнутри мы не знаем», — приводит слова Бычковой «Чемпионат».
Она отметила, что в ближайшее время не стоит ждать от Шараповой каких-то чудес.
«Возможно, что-то проявится к US Open. Просто пока она проигрывает, и всё меньше у неё уверенности. Ведь для таких спортсменов, как Шарапова, это сложно. Это важный психологический момент. В любом случае мы будем болеть за Машу и ждать её побед», — добавила телекомментатор.
Ранее Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Шараповой в первом круге теннисного турнира в Штутгарте.