Тарпищев прокомментировал поражение Шараповой в первом круге теннисного турнира в Штутгарте

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Марии Шараповой на престижном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте, в первом раунде которого российская спортсменка уступила француженке Каролин Гарсии.

«Только не надо ругать Марию за это поражение, потому что ругать её не за что. Главное, чтобы не было у неё травм. Нужно пожелать ей побольше матчей, соперниц полегче в начале турниров, потому что Гарсия — реальный игрок первой двадцатки, играет здорово», — цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Тарпищева, в течение полутора сетов матча с Гарсией Шарапова демонстрировала теннис высокого уровня.

«Я думаю, что она прибавила бы и могла бы довести игру до победы. Но игры в первом раунде с сильными теннисистками всегда таят в себе угрозу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Шарапова не смогла пробиться во второй круг турнира в Штутгарте.

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