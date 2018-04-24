Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов завершил работу над рукописью своей автобиографии.

Об этом спортсмен сообщил в своём Instagram.

По словам Нурмагомедова, в настоящее время проходит процесс обработки материалов к книге.

«В начале будущей недели расскажу вам о том, на каком варианте названия мы остановились», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов посетит бой Александра Емельяненко в Екатеринбурге.