Нурмагомедов завершил работу над рукописью своей автобиографии

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов завершил работу над рукописью своей автобиографии.

Об этом спортсмен сообщил в своём Instagram.

По словам Нурмагомедова, в настоящее время проходит процесс обработки материалов к книге.

«В начале будущей недели расскажу вам о том, на каком варианте названия мы остановились», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов посетит бой Александра Емельяненко в Екатеринбурге.

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