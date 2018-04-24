Президент ЦСКА: мы убили Кубок России, он никому не нужен

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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказал мнение о необходимости реформирования Кубка России по футболу.

«Мы убили кубок. Кубок России никому не нужен. Деньги турнир не приносит, мы только тратимся. Зачем это нужно? Нужно менять регламент кубка. Раньше было два матча, а сейчас один», — приводит слова Гинера Sport24.

Ранее Виталий Мутко заявил, что вход на финал Кубка России по футболу, скорее всего, будет свободным.

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