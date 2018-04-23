Мутко заявил, что вход на финал Кубка России по футболу, скорее всего, будет свободным

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что вход на финальный матч Кубка России по футболу, скорее всего, будет свободным.

«Народный финал! Как видим, у каждого клуба есть возможность дойти до финала Кубка России. Пример Курска как раз об этом. Какой есть финал, такой и есть. Будем организовывать всё на высшем уровне. Скорее всего, сделаем свободный вход», — приводит слова Мутко РИА Новости.

В финале Кубка России, который пройдёт в Волгограде 9 мая, сыграют курский «Авангард» и «Тосно» из Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что ФНЛ перенесла матч «Авангард» — «Оренбург» из-за Кубка России.