Мутко заявил, что вход на финал Кубка России по футболу, скорее всего, будет свободным

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Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что вход на финальный матч Кубка России по футболу, скорее всего, будет свободным.
Мутко заявил, что вход на финал Кубка России по футболу, скорее всего, будет свободным
  • РИА Новости

«Народный финал! Как видим, у каждого клуба есть возможность дойти до финала Кубка России. Пример Курска как раз об этом. Какой есть финал, такой и есть. Будем организовывать всё на высшем уровне. Скорее всего, сделаем свободный вход», — приводит слова Мутко РИА Новости.

В финале Кубка России, который пройдёт в Волгограде 9 мая, сыграют курский «Авангард» и «Тосно» из Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что ФНЛ перенесла матч «Авангард» — «Оренбург» из-за Кубка России.

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