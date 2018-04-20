ФНЛ перенесла матч «Авангард» — «Оренбург» из-за Кубка России

Футбольная национальная лига (ФНЛ) объявила о переносе матча 37-го тура между курским «Авангардом» и «Оренбургом».

«В связи с участием «Авангарда» в финале Кубка России, который состоится 9 мая в Волгограде, а также соответствующим обращением курского клуба матч 37-го тура между курской командой и «Оренбургом» перенесён на 5 мая. Остальные матчи 37-го тура пройдут 6 мая», — говорится в сообщении пресс-службы ФНЛ.

В финале Кубка России «Авангард» сыграет с «Тосно».

Ранее в «Зените» рассказали, куда направят компенсации за игру арендованных футболистов против клуба.