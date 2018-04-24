Глава DFB о заявке Германии на проведение ЧЕ-2024: мы готовы организовать идеальный турнир

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Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель прокомментировал подачу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официальной заявки от Германии на проведение чемпионата Европы 2024 года.

«У нас отличная заявка, и мы готовы организовать идеальный турнир, который даст УЕФА возможность добиться ещё большего прогресса европейского футбола. Евро-2024 в самом центре Европы даст шанс всем участникам получить самую большую поддержку своих болельщиков. Вместе с тем мы строим мосты между людьми разных национальностей, напоминая всем о ценностях футбола и современного общества», — приводит слова Гринделя пресс-служба УЕФА.

Организатор Евро-2024 будет выбран на заседании исполкома УЕФА 27 сентября.

Ранее сообщалось, что Германия подала заявку на проведение Евро-2024.

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