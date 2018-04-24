Колобков: ВФЛА готова и совершенно обоснованно претендует на то, чтобы быть восстановленной

Министр спорта России Павел Колобков рассказал, как прошла встреча с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяном Коу по вопросу восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Со своей стороны могу сказать, что всё то, что необходимо, все требования и критерии IAAF нами выполнены или находятся на завершающей стадии выполнения. Считаю, что ВФЛА готова и совершенно обоснованно претендует на то, чтобы быть восстановленной. Этому и была посвящена наша встреча. Мы почти два с половиной часа вели переговоры», — приводит слова Колобкова РИА Новости.

Он отметил, что есть ещё ряд вопросов, которые необходимо решить.

«Надеюсь, наше такое плотное общение, которое мы договорились продолжать на регулярной основе, поможет найти выход из сложного положения», — добавил министр.

Ранее Колобков рассказал, что на ближайшие два месяца намечен план действий по восстановлению ВФЛА.