Колобков: ВФЛА готова и совершенно обоснованно претендует на то, чтобы быть восстановленной

Короткая ссылка
Министр спорта России Павел Колобков рассказал, как прошла встреча с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяном Коу по вопросу восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Со своей стороны могу сказать, что всё то, что необходимо, все требования и критерии IAAF нами выполнены или находятся на завершающей стадии выполнения. Считаю, что ВФЛА готова и совершенно обоснованно претендует на то, чтобы быть восстановленной. Этому и была посвящена наша встреча. Мы почти два с половиной часа вели переговоры», — приводит слова Колобкова РИА Новости.

Он отметил, что есть ещё ряд вопросов, которые необходимо решить.

«Надеюсь, наше такое плотное общение, которое мы договорились продолжать на регулярной основе, поможет найти выход из сложного положения», — добавил министр.

Ранее Колобков рассказал, что на ближайшие два месяца намечен план действий по восстановлению ВФЛА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Летние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных