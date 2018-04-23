Колобков о восстановлении ВФЛА: намечен план действий на ближайшие два месяца

Короткая ссылка
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал встречу с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяном Коу и главой рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«У нас состоялся рабочий разговор с Коу и Андерсеном. Мы обсуждали вопрос восстановления ВФЛА, детали «дорожной карты». Эта встреча была очень важна. Мы наметили план действий на ближайшие два месяца. В июне состоится совет IAAF, на котором будут приниматься важные решения по нашей федерации. Мы договорились продолжать диалог в постоянном режиме, потому что все заинтересованы в скорейшем восстановлении ВФЛА. Она сделала очень много для этого. Есть ряд нерешённых вопросов, они не требуют публичного обсуждения. Главное, что мы работаем и взаимодействуем, чтобы вместе прийти к общему решению», — сказал Колобков RT.

Ранее сообщалось, что министр спорта России и глава IAAF обсудят восстановление ВФЛА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Летние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных