Министр спорта России и глава IAAF обсудят восстановление Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Министр спорта России Павел Колобков и руководитель Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коэ проведут встречу, на которой будет обсуждаться вопрос восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта.

Отмечается, что встреча состоится 23 апреля в Монако в штаб-квартире IAAF.

Ранее президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин рассказал о проблемах с допингом в России.