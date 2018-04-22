Министр спорта России и глава IAAF обсудят восстановление Всероссийской федерации лёгкой атлетики
Министр спорта России Павел Колобков и руководитель Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коэ проведут встречу, на которой будет обсуждаться вопрос восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта.
Отмечается, что встреча состоится 23 апреля в Монако в штаб-квартире IAAF.
Ранее президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин рассказал о проблемах с допингом в России.
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