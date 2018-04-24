Кафельников призвал болельщиков «Спартака» бойкотировать решающие матчи РФПЛ

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Олимпийский чемпион, российский теннисист Евгений Кафельников призвал болельщиков московского «Спартака» бойкотировать последние две домашние игры клуба в чемпионате России по футболу.

«Как же мне хочется, чтобы болельщики устроили бойкот последних двух домашних матчей за последние три игры! Я даже свои шесть абонементов никому отдавать не стану. Почувствовали бы они то, что мы на себе испытали за десять дней», — написал в Twitter Кафельников, который является болельщиком «Спартака».

Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков.

Ранее сообщалось, что два тренера клубов РФПЛ поспорят за пост наставника «Ювентуса».

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