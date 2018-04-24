СМИ: Два тренера клубов РФПЛ поспорят за пост наставника «Ювентуса»

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Руководство туринского «Ювентуса» рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера, если Массимилиано Аллегри решит покинуть клуб по окончании сезона.

Как сообщает Tuttosport, в число претендентов входят наставник московского «Спартака» Массимо Каррера и рулевой санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини.

Также в числе потенциальных преемников Аллегри в «Ювентусе» называют Симоне Индзаги («Лацио»), Зинедина Зидана («Реал Мадрид») и Дидье Дешама (сборная Франции).

Ранее сообщалось, что Каррера будет отправлен в отставку, если не попадёт в зону Лиги чемпионов по окончании сезона.

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