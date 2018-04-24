СМИ: Два тренера клубов РФПЛ поспорят за пост наставника «Ювентуса»

Руководство туринского «Ювентуса» рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера, если Массимилиано Аллегри решит покинуть клуб по окончании сезона.

Как сообщает Tuttosport, в число претендентов входят наставник московского «Спартака» Массимо Каррера и рулевой санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини.

Также в числе потенциальных преемников Аллегри в «Ювентусе» называют Симоне Индзаги («Лацио»), Зинедина Зидана («Реал Мадрид») и Дидье Дешама (сборная Франции).

Ранее сообщалось, что Каррера будет отправлен в отставку, если не попадёт в зону Лиги чемпионов по окончании сезона.