Зеппельт прокомментировал мотивировочные решения CAS по делам Легкова и Зубкова
«Мотивировочные решения CAS по двум российским спортсменам различаются, но в одном из этих случаев демонстрируется общий принцип: невозможность доказать фабулу обвинения, сделанную МОК», — написал Зеппельт в Twitter.
По его словам, с самого начала было понятно, что это системная махинация, а индивидуальные нарушения сложно доказать.
Ранее Зубков заявил, что решение о дальнейших действиях примет после ознакомления с мотивировочной частью вердикта CAS.