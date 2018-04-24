Зеппельт прокомментировал мотивировочные решения CAS по делам Легкова и Зубкова

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Немецкий журналист Хайо Зеппельт прокомментировал мотивировочные решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговым делам российских атлетов — лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова.

«Мотивировочные решения CAS по двум российским спортсменам различаются, но в одном из этих случаев демонстрируется общий принцип: невозможность доказать фабулу обвинения, сделанную МОК», — написал Зеппельт в Twitter.

По его словам, с самого начала было понятно, что это системная махинация, а индивидуальные нарушения сложно доказать.

Ранее Зубков заявил, что решение о дальнейших действиях примет после ознакомления с мотивировочной частью вердикта CAS.

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