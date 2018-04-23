Павлюченко: силы ещё есть, сезон бы я легко провёл
«Я официально не объявлял, что закончил. Если честно, хотел бы ещё год поиграть на хорошем уровне. Силы ещё есть, сезон бы я легко провёл… Вопрос в том, где, в какой стране, в каком городе. Предложения есть, но это в основном первый дивизион, а он не очень привлекает», — приводит слова Павлюченко «Проспартак».
Он отметил, что смог бы достойно проявить себя в РФПЛ: «Глядя на многих футболистов в нашем чемпионате — я не затеряюсь».
Отвечая на вопрос, согласится ли он на предложение от «Спартака-2», 36-летний футболист заявил: «Честно, не откажусь. Хотя уже говорил, что первый дивизион не приоритет, но от «Спартака-2» не откажусь».
Ранее Павлюченко не исключил, что может завершить карьеру уже этим летом.