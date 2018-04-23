Павлюченко: силы ещё есть, сезон бы я легко провёл

Короткая ссылка
Экс-нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко заявил, что чувствует в себе силы, чтобы провести ещё один полный сезон.

«Я официально не объявлял, что закончил. Если честно, хотел бы ещё год поиграть на хорошем уровне. Силы ещё есть, сезон бы я легко провёл… Вопрос в том, где, в какой стране, в каком городе. Предложения есть, но это в основном первый дивизион, а он не очень привлекает», — приводит слова Павлюченко «Проспартак».

Он отметил, что смог бы достойно проявить себя в РФПЛ: «Глядя на многих футболистов в нашем чемпионате — я не затеряюсь».

Отвечая на вопрос, согласится ли он на предложение от «Спартака-2», 36-летний футболист заявил: «Честно, не откажусь. Хотя уже говорил, что первый дивизион не приоритет, но от «Спартака-2» не откажусь».

Ранее Павлюченко не исключил, что может завершить карьеру уже этим летом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных