Павлюченко: силы ещё есть, сезон бы я легко провёл

Экс-нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко заявил, что чувствует в себе силы, чтобы провести ещё один полный сезон.

«Я официально не объявлял, что закончил. Если честно, хотел бы ещё год поиграть на хорошем уровне. Силы ещё есть, сезон бы я легко провёл… Вопрос в том, где, в какой стране, в каком городе. Предложения есть, но это в основном первый дивизион, а он не очень привлекает», — приводит слова Павлюченко «Проспартак».

Он отметил, что смог бы достойно проявить себя в РФПЛ: «Глядя на многих футболистов в нашем чемпионате — я не затеряюсь».

Отвечая на вопрос, согласится ли он на предложение от «Спартака-2», 36-летний футболист заявил: «Честно, не откажусь. Хотя уже говорил, что первый дивизион не приоритет, но от «Спартака-2» не откажусь».

Ранее Павлюченко не исключил, что может завершить карьеру уже этим летом.