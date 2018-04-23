Путин присвоил звание Героя Труда волейбольному тренеру Карполю

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Президент России Владимир Путин присвоил легендарному волейбольному тренеру Николаю Карполю, ныне возглавляющему клуб «Уралочка», звание «Герой Труда».
Путин присвоил звание Героя Труда волейбольному тренеру Карполю
  • Николай Карполь
  • РИА Новости

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Карполю Николаю Васильевичу», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Под руководством Карполя женская сборная СССР дважды побеждала на Олимпиаде, выигрывала чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы. При нём объединённая команда СНГ завоевала серебро на Играх-1992. Сборная России вместе с Карполем завоевала два серебра Олимпийских игр и четырежды выигрывала чемпионат Европы.

С «Уралочкой» Карполь 11 раз побеждал в чемпионате СССР и 14 раз — в чемпионате России, восемь раз команда выигрывала Кубок европейских чемпионов, трижды — Кубок СССР.

Ранее сообщалось, что волейболистки московского «Динамо» третий раз подряд выиграли чемпионат России.

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