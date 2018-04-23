Путин присвоил звание Героя Труда волейбольному тренеру Карполю

Президент России Владимир Путин присвоил легендарному волейбольному тренеру Николаю Карполю, ныне возглавляющему клуб «Уралочка», звание «Герой Труда».

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Карполю Николаю Васильевичу», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Под руководством Карполя женская сборная СССР дважды побеждала на Олимпиаде, выигрывала чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы. При нём объединённая команда СНГ завоевала серебро на Играх-1992. Сборная России вместе с Карполем завоевала два серебра Олимпийских игр и четырежды выигрывала чемпионат Европы.

С «Уралочкой» Карполь 11 раз побеждал в чемпионате СССР и 14 раз — в чемпионате России, восемь раз команда выигрывала Кубок европейских чемпионов, трижды — Кубок СССР.

Ранее сообщалось, что волейболистки московского «Динамо» третий раз подряд выиграли чемпионат России.