«Спартак» вернул чемпионский кубок в офис РФПЛ
Московский «Спартак» вернул чемпионский кубок в офис Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Взамен «Спартак» получит уменьшенную копию кубка.
Чемпион РФПЛ сезона-2017/18 может определиться уже в следующем туре. Московский «Локомотив» при удачном раскладе может завоевать трофей.
Ранее «Локомотив» гарантировал себе медали чемпионата РФПЛ сезона-2017/18.
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