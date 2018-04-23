«Спартак» вернул чемпионский кубок в офис РФПЛ

Московский «Спартак» вернул чемпионский кубок в офис Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Взамен «Спартак» получит уменьшенную копию кубка.

Чемпион РФПЛ сезона-2017/18 может определиться уже в следующем туре. Московский «Локомотив» при удачном раскладе может завоевать трофей.

Ранее «Локомотив» гарантировал себе медали чемпионата РФПЛ сезона-2017/18.