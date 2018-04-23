«Кливленд» и «Вашингтон» сравняли счёт в своих сериях плей-офф НБА

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«Кливленд Кавальерс» на выезде переиграл «Индиана Пэйсерс» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 104:100. 

Самым результативным игроком матча стал форвард «Кливленда» Леброн Джеймс. В его активе дабл-дабл из 32 очков, 12 подборов и семь передач. Лидер «Индианы» Виктор Оладипо отметился 17 очками, шестью подборами и пятью передачами.

Счёт в серии стал 2:2.

В другом матче дня «Вашингтон Уизардс» на домашней площадке принимал «Торонто Рэпторс» и одержал победу — 106:98.

Защитник «Вашингтона» Брэдли Бил закончил встречу с 31 очком в активе, а самым результативным стал баскетболист «Торонто» Демар Дерозан (35 очков).

Счёт в серии также стал равным — 2:2.

Ранее «Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете победил «Голден Стэйт Уорриорз» в четвёртом матче серии плей-офф НБА.

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