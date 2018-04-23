«Сан-Антонио» одержал первую победу над «Голден Стэйт» в серии плей-офф НБА

«Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете победил «Голден Стэйт Уорриорз» в четвёртом матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 103:90.

Самым результативным игроком встречи стал Кевин Дюрант, набравший 34 очка. Счёт в серии стал 3:1 в пользу «Голден Стэйт». Следующая игра состоится 25 апреля. Ранее сообщалось, что «Милуоки» сравнял счёт в серии плей-офф НБА с «Бостоном».