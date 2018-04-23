«Нэшвилл» разгромил «Колорадо» и вышел в четвертьфинал плей-офф НХЛ
Встреча завершилась со счётом 5:0.
Победу «Нэшвиллу» принесли шайбы Маттиаса Экхольма (8-я минута), Остина Уотсона (11-я), Филипа Форсберга (21-я), Ника Бонино (29-я) и Виктора Арвидссона (43-я). Финский голкипер Пекка Ринне отразил 22 броска, впервые оставив свои ворота «сухими» в нынешнем розыгрыше плей-офф.
«Нэшвилл» одержал победу в серии до четырёх побед со счётом 4-2. В четвертьфинале хоккеисты «Предаторз» сыграют с «Виннипег Джетс».
Ранее тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал защитника клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Ивана Проворова в расположение команды для подготовки к чемпионату мира.