«Нэшвилл» разгромил «Колорадо» и вышел в четвертьфинал плей-офф НХЛ

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«Нэшвилл Предаторз» на выезде разгромил «Колорадо Эвеланш» в шестом матче серии и вышел в четвертьфинал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:0.

Победу «Нэшвиллу» принесли шайбы Маттиаса Экхольма (8-я минута), Остина Уотсона (11-я), Филипа Форсберга (21-я), Ника Бонино (29-я) и Виктора Арвидссона (43-я). Финский голкипер Пекка Ринне отразил 22 броска, впервые оставив свои ворота «сухими» в нынешнем розыгрыше плей-офф.

«Нэшвилл» одержал победу в серии до четырёх побед со счётом 4-2. В четвертьфинале хоккеисты «Предаторз» сыграют с «Виннипег Джетс».

Ранее тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал защитника клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Ивана Проворова в расположение команды для подготовки к чемпионату мира.

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