Защитник «Филадельфии» Проворов вызван в сборную России по хоккею

Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Ивана Проворова в расположение команды для подготовки к чемпионату мира.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР). 21-летний спортсмен в регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона набрал 41 очко в 82 матчах. Ранее сообщалось, что «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли.