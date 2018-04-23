Защитник «Филадельфии» Проворов вызван в сборную России по хоккею
Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Ивана Проворова в расположение команды для подготовки к чемпионату мира.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
21-летний спортсмен в регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона набрал 41 очко в 82 матчах.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли.
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