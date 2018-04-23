«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли
Героем встречи стал форвард Джейк Гюнцель, оформивший покер и сделавший результативную передачу. Ещё по одному голу забили Сидни Кросби, Карл Хагелин и Патрик Хёрнквист.
В составе проигравших хет-трик себе в актив записал Шон Кутюрье, по шайбе забросили Эндрю Макдональд и Скотт Лотон.
Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин не смог сыграть в матче из-за травмы.
Счёт в серии — 4:2 в пользу «Питтсбурга», который обеспечил себе участие в четвертьфинале Кубка Стэнли.
Ранее голкипер «Бостона» Худобин поделился впечатлениями от дебюта в плей-офф НХЛ.