«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли

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«Питтсбург Пингвинз» одержал крупную победу над «Филадельфией Флайерз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 8:5.

Героем встречи стал форвард Джейк Гюнцель, оформивший покер и сделавший результативную передачу. Ещё по одному голу забили Сидни Кросби, Карл Хагелин и Патрик Хёрнквист.

В составе проигравших хет-трик себе в актив записал Шон Кутюрье, по шайбе забросили Эндрю Макдональд и Скотт Лотон.

Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин не смог сыграть в матче из-за травмы.

Счёт в серии — 4:2 в пользу «Питтсбурга», который обеспечил себе участие в четвертьфинале Кубка Стэнли.

Ранее голкипер «Бостона» Худобин поделился впечатлениями от дебюта в плей-офф НХЛ.

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