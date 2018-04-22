Голкипер «Бостона» Худобин поделился впечатлениями от дебюта в плей-офф НХЛ

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Российский голкипер «Бостон Брюинз» Антон Худобин поделился впечатлениями от дебюта в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Вообще, как-то даже не было такого. Но смешанные чувства на самом деле — в 31 год выйти в плей-офф. Сколько я здесь уже, шесть лет — туда-сюда… И первый раз в плей-офф. Прикольно, другой хоккей, интересно», — приводит слова Худобина пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что, выйдя на замену, не почувствовал разницы между плей-офф и регулярным чемпионатом.

«Думаю, для этого надо было выйти со стартовых минут, сыграть весь матч», — добавил россиянин.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ.

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