Тренер «Зенита» Манчини принял причастие в церкви перед матчем с «Арсеналом»
Как сообщает пресс-аташе «Арсенала» Евгений Овсянников, итальянец помолился и принял причастие.
#Тула#Арсенал Интересный факт. Главный тренер @zenit_spb Роберто Манчини до матча с оружейниками пришел на воскресную Мессу в тульский католический приход, молился и принял Причастие. pic.twitter.com/XnmPXTrwgv— Евгений Овсянников (@gekasport) 22 апреля 2018 г.
Встреча между командами завершилась со счётом 3:3.
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