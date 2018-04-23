Тренер «Зенита» Манчини принял причастие в церкви перед матчем с «Арсеналом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини перед выездным матчем чемпионата России с «Арсеналом» пришёл на воскресную мессу в тульский католический приход.

Как сообщает пресс-аташе «Арсенала» Евгений Овсянников, итальянец помолился и принял причастие. #Тула#Арсенал Интересный факт. Главный тренер @zenit_spb Роберто Манчини до матча с оружейниками пришел на воскресную Мессу в тульский католический приход, молился и принял Причастие. pic.twitter.com/XnmPXTrwgv — Евгений Овсянников (@gekasport) 22 апреля 2018 г. Встреча между командами завершилась со счётом 3:3. Ранее сообщалось, что пресс-служба сборной России по футболу восхитилась Кузяевым и Дзюбой.