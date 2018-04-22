Пресс-служба сборной России по футболу восхитилась Кузяевым и Дзюбой
Кузяев оформил дубль за две минуты, а Дзюба отметился голом и результативной передачей.
Пресс-служба национальной команды написала про футболистов: «Далер Кузяев в огне» и «Артём Дзюба в огне».
⚽Артем Дзюба в огне 🔥🔥 pic.twitter.com/BY0wZmyXSz— Сборная России (@TeamRussia) 22 апреля 2018 г.
⚽⚽Далер Кузяев в огне 🔥🔥 pic.twitter.com/NBvmBPWF2t— Сборная России (@TeamRussia) 22 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что Дзюба не будет платить за участие в матче с «Зенитом».