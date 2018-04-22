Пресс-служба сборной России по футболу восхитилась Кузяевым и Дзюбой

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Официальный Twitter сборной России по футболу опубликовал сообщения, посвященные полузащитнику санкт-петербургского «Зенита» Далеру Кузяеву и нападающему тульского «Арсенала» Артёму Дзюбе, после матча между командами в чемпионате России.

Кузяев оформил дубль за две минуты, а Дзюба отметился голом и результативной передачей.

Пресс-служба национальной команды написала про футболистов: «Далер Кузяев в огне» и «Артём Дзюба в огне».

Ранее сообщалось, что Дзюба не будет платить за участие в матче с «Зенитом».

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