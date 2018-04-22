СМИ: Дзюба не будет платить за участие в матче с «Зенитом»

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Нападающий «Арсенала» Артём Дзюба не будет платить за своё участие в матче 27-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом», все расходы возьмёт на себя тульский клуб.

Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации издания, руководство «Арсенала» перед встречей с подопечными Роберто Манчини обсудило ситуацию с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Было решено, что в случае успешного выступления форварда в данной игре всю сумму в 10 млн рублей заплатит «Арсенал».

Дзюба забил гол и сделал результативную передачу. Его мяч на 88-й минуте помог «Арсеналу» спасти ничью с петербуржцами.

Ранее Дзюба рассказал, кто помог ему принять участие в матче с «Зенитом».

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