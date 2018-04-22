СМИ: Дзюба не будет платить за участие в матче с «Зенитом»
Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации издания, руководство «Арсенала» перед встречей с подопечными Роберто Манчини обсудило ситуацию с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Было решено, что в случае успешного выступления форварда в данной игре всю сумму в 10 млн рублей заплатит «Арсенал».
Дзюба забил гол и сделал результативную передачу. Его мяч на 88-й минуте помог «Арсеналу» спасти ничью с петербуржцами.
Ранее Дзюба рассказал, кто помог ему принять участие в матче с «Зенитом».