Тренер «Наполи» показал неприличный жест фанатам «Ювентуса»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри перед матчем 34-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» показал неприличный жест фанатам туринской команды.

Наставник неаполитанцев перед прибытием на стадион продемонстрировал средний палец через лобовое стекло клубного автобуса.

Ранее сообщалось, что гол Кулибали на 90-й минуте принёс «Наполи» победу над «Ювентусом» в матче Серии А.