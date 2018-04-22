Тренер «Наполи» показал неприличный жест фанатам «Ювентуса»
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри перед матчем 34-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» показал неприличный жест фанатам туринской команды.
Наставник неаполитанцев перед прибытием на стадион продемонстрировал средний палец через лобовое стекло клубного автобуса.
Ранее сообщалось, что гол Кулибали на 90-й минуте принёс «Наполи» победу над «Ювентусом» в матче Серии А.
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