Гол Кулибали на 90-й минуте принёс «Наполи» победу над «Ювентусом» в матче Серии А

«Наполи» одержал победу с минимальным счётом над туринским «Ювентусом» в матче 34-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол во встрече забил защитник Кулиду Калибали с углового на 90-й минуте. Неаполитанцы сократили отставание от бьянконери до одного очка. «Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице, «Наполи» — второе. Ранее сообщалось, что тренер ФК «Наполи» запрещает футболистам команды произносить слово «Ювентус».