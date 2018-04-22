Гол Кулибали на 90-й минуте принёс «Наполи» победу над «Ювентусом» в матче Серии А

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«Наполи» одержал победу с минимальным счётом над туринским «Ювентусом» в матче 34-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол во встрече забил защитник Кулиду Калибали с углового на 90-й минуте.

Неаполитанцы сократили отставание от бьянконери до одного очка. «Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице, «Наполи» — второе.

Ранее сообщалось, что тренер ФК «Наполи» запрещает футболистам команды произносить слово «Ювентус».

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