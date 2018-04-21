Тренер ФК «Наполи» запрещает футболистам команды произносить слово «Ювентус»

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Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Маурицио Сарри запрещает футболистам команды произносить слово «Ювентус».

Об этом сообщает Corriere del Mezzogiorno.

Отмечается, что употребление в речи названия туринской команды является непозволительным как в раздевалке неаполитанцев, так и на тренировочной площадке.

По мнению Сарри, его коллектив выступает лучше, когда сосредоточен только на себе.

«Наполи» отстаёт от «Ювентуса» на четыре очка в чемпионате Италии. 22 апреля команды сыграют между собой на «Альянц Арене». Встреча начнётся в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что итальянские СМИ назвали имя возможного преемника Манчини в «Зените».

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