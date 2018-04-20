Итальянские СМИ назвали имя возможного сменщика Манчини в «Зените»

Сербский специалист Синиша Михайлович может сменить Роберто Манчини на посту главного тренера санкт-петербургского «Зенита».

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Зенит» рассматривает Михайловича в качестве главного претендента на должность наставника команды, в случае если Маничини возглавит сборную Италии.

Михайлович в своё время возглавлял сборную Сербии, а также работал в клубах Серии А, таких как «Болонья», «Катаниия», «Фиорентина», «Сампдория» и «Милан». Последним на данный момент местом работы 49-летнего сербского специалиста был «Торино».

Ранее сообщалось, что Манчини возглавит сборную Италии 20 мая.