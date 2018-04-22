Российский велогонщик Ворганов стал победителем общего зачёта «Тура Мерсина»

Российский велогонщик Эдуард Ворганов одержал победу в общем зачёте многодневки «Тур Мерсина», которая прошла в Турции.

Об этом сообщает РИА Новости.

21 апреля Ворганов победил на этапе этой гонки, а на следующий день финишировал в общей группе и удержал преимущество в зачёте.

Кроме того, россиянин стал вторым в спринтерском зачёте и победил в комбинационном.

Ранее сообщалось, что сбивший велогонщицу Лидию Плужникову несовершеннолетний водитель дал подписку о невыезде.