Российский велогонщик Ворганов стал победителем общего зачёта «Тура Мерсина»

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Российский велогонщик Эдуард Ворганов одержал победу в общем зачёте многодневки «Тур Мерсина», которая прошла в Турции.
Российский велогонщик Ворганов стал победителем общего зачёта «Тура Мерсина»
  • globallookpress.com
  • © imago sportfotodienst

Об этом сообщает РИА Новости.

21 апреля Ворганов победил на этапе этой гонки, а на следующий день финишировал в общей группе и удержал преимущество в зачёте.

Кроме того, россиянин стал вторым в спринтерском зачёте и победил в комбинационном.

Ранее сообщалось, что сбивший велогонщицу Лидию Плужникову несовершеннолетний водитель дал подписку о невыезде.

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