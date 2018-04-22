Российский велогонщик Ворганов стал победителем общего зачёта «Тура Мерсина»
Российский велогонщик Эдуард Ворганов одержал победу в общем зачёте многодневки «Тур Мерсина», которая прошла в Турции.
- globallookpress.com
- © imago sportfotodienst
Об этом сообщает РИА Новости.
21 апреля Ворганов победил на этапе этой гонки, а на следующий день финишировал в общей группе и удержал преимущество в зачёте.
Кроме того, россиянин стал вторым в спринтерском зачёте и победил в комбинационном.
Ранее сообщалось, что сбивший велогонщицу Лидию Плужникову несовершеннолетний водитель дал подписку о невыезде.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube