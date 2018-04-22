Сбивший Плужникову несовершеннолетний водитель дал подписку о невыезде

Короткая ссылка
Несовершеннолетний водитель, машина которого сбила насмерть российскую велогонщицу Лидию Плужникову, дал подписку о невыезде.

Как сообщает «Кубань24», 17-летний водитель был отпущен из-под стражи под подписку о невыезде.

Отмечается, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее президент Федерации велосипедного спорта России рассказал о том, как погибла Плужникова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Хроника
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных