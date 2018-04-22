Сбивший Плужникову несовершеннолетний водитель дал подписку о невыезде

Несовершеннолетний водитель, машина которого сбила насмерть российскую велогонщицу Лидию Плужникову, дал подписку о невыезде.

Как сообщает «Кубань24», 17-летний водитель был отпущен из-под стражи под подписку о невыезде.

Отмечается, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее президент Федерации велосипедного спорта России рассказал о том, как погибла Плужникова.