Сбивший Плужникову несовершеннолетний водитель дал подписку о невыезде
Несовершеннолетний водитель, машина которого сбила насмерть российскую велогонщицу Лидию Плужникову, дал подписку о невыезде.
Как сообщает «Кубань24», 17-летний водитель был отпущен из-под стражи под подписку о невыезде.
Отмечается, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Ранее президент Федерации велосипедного спорта России рассказал о том, как погибла Плужникова.
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