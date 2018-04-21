Президент Федерации велоспорта России рассказал о том, как погибла Плужникова

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов рассказал о том, как погибла 24-летняя велосипедистка Лидия Плужникова. Спортсменка стала жертвой ДТП в Краснодарском крае.

«В Краснодарском крае у национальной команды был тренировочный сбор, и ещё 11-го числа все оттуда уехали, но Плужникова вместе с двумя девчонками осталась на самоподготовку. Уже в воскресенье они должны были улететь домой. За день до отъезда не было даже запланировано тренировки, но девушки решили на велосипедах съездить к Чёрному морю, причём воспользовались для этого не основными трассами, а просёлочной дорогой», — поведал Екимов в интервью RT.

По словам президента ФВСР, несовершеннолетний водитель, машина которого сбила Плужникову, не увидел девушку.

«По пути Лида отстала от девчонок. Машина «Жигули» неожиданно выехала из гостиничного комплекса. 17-летний водитель рассказал, что отвлёкся и не заметил велосипедистку. Да и она задумалась о чём-то, не смотрела на дорогу и не успела среагировать», — добавил Екимов.

Ранее сообщалось, что Плужникова была сбита насмерть автомобилем в Краснодарском крае.