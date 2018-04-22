Хоккеист «Ак Барса» Зарипов предложил переименовать Кубок Гагарина в Кубок татарина

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Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов в шутку предположил, что руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) задумается о новом названии для Кубка Гагарина.

«Ак Барс» 22 апреля выиграл трофей третий раз в истории.

«Кубок татарина? Может, после третьего раза руководство КХЛ задумается о таком переименовании», — приводит слова Зарипова РИА Новости.

Хоккеист отметил, что, как и всегда после победы, испытывает максимально положительные эмоции.

«Их ни с чем не сравнить. Мы начали сезон с желанием победить, и нам это удалось», — добавил Зарипов.

Ранее сообщалось, что Азеведо из «Ак Барса» стал первым иностранцем, признанным самым ценным игроком плей-офф КХЛ.

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