Гончаренко объяснил, почему Мусу «прорвало» в последних матчах ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после домашней победы над «Краснодаром» в матче 27-го тура чемпионата России поделился впечатлениями от игры нападающего Ахмеда Мусы, который оформил дубль.

«Почему Мусу прорвало именно сейчас? Наверное, нам стоило ради этого пообщаться после знаменитого матча с «Динамо», когда я его заменил», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Специалист заявил Мусе, что будет требовать с него больше, чем с любого другого футболиста.

«Я ему сказал, что он мне не друг. Как видно, стоило вступить в перепалку, если он так заиграл», — добавил Гончаренко.

В последних трёх встречах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) форвард забил три гола и сделал две результативные передачи.

Ранее Муса рассказал, за счёт чего ЦСКА удалось одержать волевую победу над «Краснодаром».