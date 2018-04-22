Манчини: ничья с «Арсеналом» — потерянные очки для «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал ничью с тульским «Арсеналом» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Эта ничья — потерянные очки для нас. Играли в большинстве, вели 3:2, но всё-таки в конце пропустили гол», — приводит слова Манчини Sport24 со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».

Ранее сообщалось, что гол Артёма Дзюбы спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом».