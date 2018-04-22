Главный тренер «Арсенала»: ребята молодцы, не было видно, что у нас на игрока меньше

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал ничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«С «Зенитом» и 11 на 11 трудно играть, а когда у твоей команды на игрока меньше, гораздо сложнее. Ребята молодцы. Не было видно, что у нас на игрока меньше. Были хорошие моменты, но, к сожалению, не реализовали их», — приводит слова Божовича Sport24 со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».

Он отметил, что его подопечные могли уже в первом тайме вести со счётом 4:1, но не реализовали свои моменты.

«С этой точки зрения мы потеряли два очка. Но учитывая, что в итоге мы проигрывали, думаю, сегодня мы заработали одно очко», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что гол Артёма Дзюбы спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом».