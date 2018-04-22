Футболист «Спартака» Джикия получил в подарок футболку Кьеллини с пожеланиями выздоровления

Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джикия, восстанавливающийся после разрыва крестообразных связок колена, получил в подарок футболку коллеги по амплуа Джорджо Кьеллини, выступающего за туринский «Ювентус».

«Георгию. Надеюсь увидеть тебя на чемпионате мира», — написано на футболке, которую Джикии передал тренер «Спартака» Аттила Мальфатти. Публикация от Георгий Джикия (@georgiy_14) 22 Апр 2018 в 1:38 PDT Ранее сообщалось, что «Спартак» поздравил Массимо Карреру с днём рождения.