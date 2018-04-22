Футболист «Спартака» Джикия получил в подарок футболку Кьеллини с пожеланиями выздоровления
Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джикия, восстанавливающийся после разрыва крестообразных связок колена, получил в подарок футболку коллеги по амплуа Джорджо Кьеллини, выступающего за туринский «Ювентус».
«Георгию. Надеюсь увидеть тебя на чемпионате мира», — написано на футболке, которую Джикии передал тренер «Спартака» Аттила Мальфатти.
Ранее сообщалось, что «Спартак» поздравил Массимо Карреру с днём рождения.
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