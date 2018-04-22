«Спартак» поздравил Массимо Карреру с днём рождения

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб «Спартак» поздравил главного тренера команды Массимо Карреру с днём рождения.

«Сегодня исполняется 54 года главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере! Поздравляем Массимо с днём рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед вместе с красно-белыми!» — говорится в сообщении на странице клуба в Twitter.

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков считает необходимым вернуть систему «весна — осень» в российский футбол.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных