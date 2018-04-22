«Спартак» поздравил Массимо Карреру с днём рождения

Московский футбольный клуб «Спартак» поздравил главного тренера команды Массимо Карреру с днём рождения.

«Сегодня исполняется 54 года главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере! Поздравляем Массимо с днём рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед вместе с красно-белыми!» — говорится в сообщении на странице клуба в Twitter.

Сегодня исполнятся 54 года главному тренеру #Спартак’а Массимо Каррере!



Поздравляем Массимо с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед вместе с красно-белыми! 🔴⚪️👏#Спартак#МассимоКаррера#Spartakpic.twitter.com/8HvT2py2YE — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков считает необходимым вернуть систему «весна — осень» в российский футбол.