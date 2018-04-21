Глушаков считает необходимым вернуть систему «осень-весна» в российском футболе
«Надо летом в футбол играть. Надо вернуть то, что было раньше. Только сейчас появляются поля, на которых можно играть, а мы уже скоро уйдём в отпуск», — сказал Глушаков в эфире программы «Футбольные люди» на YouTube.
Он отметил, что на новых полях никто не будет тренироваться в течение двух — трёх месяцев.
«А осенью опять на болотах и по снегу придется бегать, прыгать», — добавил Глушаков.
В 2011 году Российский футбольный союз (РФС) принял решение о переходе чемпионата России на систему «весна-осень».
Ранее Глушаков назвал необычным новый логотип РФПЛ.