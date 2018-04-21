Глушаков считает необходимым вернуть систему «осень-весна» в российском футболе

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков считает необходимым изменить структуру проведения чемпионата России по футболу.

«Надо летом в футбол играть. Надо вернуть то, что было раньше. Только сейчас появляются поля, на которых можно играть, а мы уже скоро уйдём в отпуск», — сказал Глушаков в эфире программы «Футбольные люди» на YouTube.

Он отметил, что на новых полях никто не будет тренироваться в течение двух — трёх месяцев.

«А осенью опять на болотах и по снегу придется бегать, прыгать», — добавил Глушаков.

В 2011 году Российский футбольный союз (РФС) принял решение о переходе чемпионата России на систему «весна-осень».

Ранее Глушаков назвал необычным новый логотип РФПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных