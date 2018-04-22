Дзюба включён в стартовый состав «Арсенала» на матч с «Зенитом»

Пресс-служба тульского «Арсенала» опубликовала стартовый состав команды на матч 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

С первых минут на поле стадиона «Арсенал» в Туле выйдут: Михаил Левашов, Максим Беляев, Горан Чаушич, Кирилл Комбаров, Эванс Кангва, Сергей Ткачёв, Стоппила Сунзу, Михаил Александров, Виктор Альварес, Игорь Горбатенко и Артём Дзюба.

Матч начнётся в 14:00.

Ранее СМИ сообщили, что «Арсенал» принял принципиальное решение об участии Дзюбы в матче РФПЛ с «Зенитом».