Дзюба включён в стартовый состав «Арсенала» на матч с «Зенитом»
С первых минут на поле стадиона «Арсенал» в Туле выйдут: Михаил Левашов, Максим Беляев, Горан Чаушич, Кирилл Комбаров, Эванс Кангва, Сергей Ткачёв, Стоппила Сунзу, Михаил Александров, Виктор Альварес, Игорь Горбатенко и Артём Дзюба.
⚔️ 💪Стартовый состав оружейников на матч с @zenit_spb : #АрсеналЗенитpic.twitter.com/oAuhAM4Bs1— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 22 апреля 2018 г.
Матч начнётся в 14:00.
Ранее СМИ сообщили, что «Арсенал» принял принципиальное решение об участии Дзюбы в матче РФПЛ с «Зенитом».