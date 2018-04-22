Экс-тренер «Амкара» предположил, что Манчини неправильно оценил возможности Дзюбы

Бывший главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев высказал мнение о взаимоотношениях наставника «Зенита» Роберто Манчини и нападающего Артёма Дзюбы, выступающего на правах аренды за тульский «Арсенал».

«Что касается истории с Манчини и Дзюбой, то мы ведь не можем сказать, что Манчини вообще ничего не понимает в футболе. Дело может быть во внутренних отношениях. Возможно, Дзюба где-то сыграл не так, как надо. А может, Манчини дал неправильную оценку его возможностям. Дзюба волевой футболист, с характером. Он мужик. Если выйдет на поле, то будет стараться, доказывать», — приводит слова Гаджиева Sport24 со ссылкой на телеканал «Наш футбол».

Ранее СМИ сообщили, что «Арсенал» принял принципиальное решение об участии Дзюбы в матче Российской футбольной премьер-лиги с «Зенитом».