Экс-тренер «Амкара» предположил, что Манчини неправильно оценил возможности Дзюбы

Короткая ссылка
Бывший главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев высказал мнение о взаимоотношениях наставника «Зенита» Роберто Манчини и нападающего Артёма Дзюбы, выступающего на правах аренды за тульский «Арсенал».

«Что касается истории с Манчини и Дзюбой, то мы ведь не можем сказать, что Манчини вообще ничего не понимает в футболе. Дело может быть во внутренних отношениях. Возможно, Дзюба где-то сыграл не так, как надо. А может, Манчини дал неправильную оценку его возможностям. Дзюба волевой футболист, с характером. Он мужик. Если выйдет на поле, то будет стараться, доказывать», — приводит слова Гаджиева Sport24 со ссылкой на телеканал «Наш футбол».

Ранее СМИ сообщили, что «Арсенал» принял принципиальное решение об участии Дзюбы в матче Российской футбольной премьер-лиги с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных