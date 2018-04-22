Российский боксёр Кузьмин нокаутировал американца Карпенси

Российский боксёр Кузьмин одержал победу над американцем Джеремайей Карпенси в рейтинговом поединке в супертяжёлом весе, прошедшем в Нью-Йорке.

Кузьмин нокаутировал американца в шестом раунде.

Для 30-летнего Кузьмина эта победа стала 12-й в его профессиональной карьере. Теперь на его счету 12 побед (девять нокаутом) и ни одного поражения.

Россиянин занимает 23-е место в рейтинге Всемирного боксёрского совета (WBC). Кузьмин рассчитывает претендовать на титул чемпиона мира через два-три боя, сообщает ТАСС.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что планирует помиловать боксёра Джека Джонсона, который в начале XX века стал первым темнокожим чемпионом мира в тяжёлом весе.