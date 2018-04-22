Латвийская теннисистка Остапенко осталась приятно удивлена Ханты-Мансийском

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Латвийская теннисистка Елена Остапенко была приятно удивлена Ханты-Мансийском, где проходят матчи второй Мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Латвии.

«Пока в Ханты-Мансийске нет ничего, что мне бы не понравилось. Я была приятно удивлена, когда приехала и увидела город своими глазами. От публики впечатление позитивное. Я даже услышала, что кто-то болеет за меня. Это было, конечно, приятно, что не в моей стране болеют за меня. И наши латыши тоже приехали и болели за меня, за что им большое спасибо», — цитирует Остапенко официальный сайт Федрации тенниса России (ФТР).

Спортсменка также отметила, что перед матчем со сборной Россией не тренировалась десять дней из-за вируса, который она подхватила в США.

Ранее Остапенко в двух сетах одержала победу над россиянкой Екатериной Макаровой в матче второй Мировой группы Кубка Федерации.

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