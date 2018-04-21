Россиянка Макарова уступила латвийке Остапенко в матче Кубка Федерации по теннису

Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла обыграть представительницу Латвии Елену Остапенко в матче второй Мировой группы Кубка Федерации.

Остапенко в двух сетах одержала победу со счётом 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 32 минуты.

Счёт в матче Россия — Латвия стал равным — 1:1. В воскресенье пройдут ещё три встречи.

Ранее Анастасия Павлюченкова принесла первое очко сборной России в матче Кубка Федерации с Латвией.