Россиянка Макарова уступила латвийке Остапенко в матче Кубка Федерации по теннису

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Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла обыграть представительницу Латвии Елену Остапенко в матче второй Мировой группы Кубка Федерации.

Остапенко в двух сетах одержала победу со счётом 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 32 минуты.

Счёт в матче Россия — Латвия стал равным — 1:1. В воскресенье пройдут ещё три встречи.

Ранее Анастасия Павлюченкова принесла первое очко сборной России в матче Кубка Федерации с Латвией.

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