Футболист «Рубина» Нобоа: мяч хорошо лёг на ногу — получилось красиво

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Полузащитник казанского «Рубина» Кристиан Нобоа рассказал, как забил свой гол в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Ростовом».

«Поймал мяч на ногу, сразу пробил. Получилось красиво», — цитирует Нобоа официальный сайт «Рубина».

Он также высказал своё мнение, почему не удалось переиграть «Ростов».

«Ростов» тоже очень хорошо играл сегодня. Оборона у них действовала хорошо, компактно. Не было момента, чтобы они рассыпались. Это футбол, надо смотреть дальше», — сказал Нобоа.

Ранее казанский «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью в матче 27-го тура РФПЛ.

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