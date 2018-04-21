Футболист «Рубина» Нобоа: мяч хорошо лёг на ногу — получилось красиво
«Поймал мяч на ногу, сразу пробил. Получилось красиво», — цитирует Нобоа официальный сайт «Рубина».
ГОЛ! Кристиан Нобоа роскошным ударом открывает счет в матче 🔥— Спорт БО (@Sport_BO) 21 апреля 2018 г.
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Он также высказал своё мнение, почему не удалось переиграть «Ростов».
«Ростов» тоже очень хорошо играл сегодня. Оборона у них действовала хорошо, компактно. Не было момента, чтобы они рассыпались. Это футбол, надо смотреть дальше», — сказал Нобоа.
Ранее казанский «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью в матче 27-го тура РФПЛ.